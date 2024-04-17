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Израиль

Ночью на юге Израиля будут перекрываться дороги в связи с перевозкой нестандартного груза

время публикации: 17 апреля 2024 г., 20:34 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 20:39
Ночью на юге Израиля будут перекрываться дороги в связи с перевозкой нестандартного груза
Hadas Parush/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ночь на 18 апреля на участке между Беэр-Шевой и Димоной будут перекрываться дороги в связи с перевозкой крупногабаритного груза.

Операция по перевозке груза будет проводиться с 21:00 до 05:00. В Беэр-Шеве будут перекрываться бульвары Рагер, Давид Хахам и улица Игаль Алон, затем колонна в сопровождении полицейских автомобилей проследует по 25-й трассе до Димоны.

Полиция просит водителей следовать указаниям дорожных инспекторов и при планировании поездки воспользоваться объездными путями.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2024

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