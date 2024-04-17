В Нетании в драке тяжело ранен 40-летний мужчина
время публикации: 17 апреля 2024 г., 19:48 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 19:48
На улице Бен-Цви в Нетании, в помещении малого коммерческого предприятия, в драке получил тяжелые травмы мужчина 40 лет.
Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил множественные травмы, его состояние тяжелое. Он доставлен в больницу "Ланиадо". По словам медиков, полученные травмы представляют опасность для жизни пациента.
Полиция расследует обстоятельства инцидента, произошедшего на криминальной почве.
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