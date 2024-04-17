Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны семь подозреваемых, разрушены дома двух террористов

17 апреля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Тубасе, Бани Наим, Асире Киблии, Акрабе, Хауаре.

В Бани Наим, к востоку от Хеврона, израильскими военными были разрушены дома террористов Ахмада Зайдата и Махмуда Зайдата, совершивших 15 января теракт в Раанане, в результате которого была убита 79-летняя Эдна Блуштейн и еще 17 человек получили ранения.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3850 подозреваемых в терроре, около 1650 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.