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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 17 апреля действовали в районах Тубаса, Калькилии, Хеврона, Шхема

время публикации: 17 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 17 апреля 2024 г., 06:35
Силы ЦАХАЛа в ночь на 17 апреля действовали в районах Тубаса, Калькилии, Хеврона, Шхема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 17 апреля действовали в Тубасе и около Тубаса (в Тамуне), в Калькилии и около Калькилии (в Хабле), в Туль-Кареме, в Хевроне и около Хеврона (в Байт-Уммаре, Бани Наим), около Шхема (в Руджибе, Акрабе, Асире аль-Киблии), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадаре, Туку), а также в Турмус-Айя (около Рамаллы) и в Факуа (северо-восточней Дженина).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 17 апреля.

В ночь на 17 апреля в Бани Наим, к востоку от Хеврона, израильскими военными были разрушены дома террористов Ахмада Зайдата и Махмуда Зайдата, совершивших 15 января теракт в Раанане.

Пограничная полиция действовала лагере Шуафат, на севере Иерусалима. Задержан подозреваемый.

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