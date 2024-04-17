ЦАХАЛ подтвердил: ВВС Израиля нанесли удар по объекту противовоздушной обороны "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на севере Израиля целью ВВС был объект террористической инфраструктуры "Хизбаллы", используемый для противовоздушной обороны. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что вечером 17 апреля самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по цели на севере Ливана.

В сообщении говорится, что целью был объект террористической инфраструктуры "Хизбаллы", используемый для противовоздушной обороны.

Вечером 17 апреля телеканал "Аль-Манар" передал, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по объектам в Баальбекской долине, расположенной на севере Ливана.

Последний раз в этом районе военно-воздушные силы Израиля действовали 14 апреля. Тогда был атакован склад оружия неподалеку от Наби-Шайта.