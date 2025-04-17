ДТП возле Цфата: погиб мужчина, трое пострадавших

На шоссе 8900 неподалеку от Цфата столкнулись два транспортных средства. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе мужчина в возрасте около 50 лет со множественными критическими травмами. По дороге в больницу он скончался.

Женщина около 40 лет получила тяжелые травмы головы и конечностей, и еще двое получили травмы средней степени тяжести – мужчина в возрасте 49 лет и годовалый ребенок.

Пострадавшие после оказания неотложной помощи были отправлены в больницу Зив в Цфате.