ДТП возле Цфата: погиб мужчина, трое пострадавших
время публикации: 17 апреля 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:02
На шоссе 8900 неподалеку от Цфата столкнулись два транспортных средства. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе мужчина в возрасте около 50 лет со множественными критическими травмами. По дороге в больницу он скончался.
Женщина около 40 лет получила тяжелые травмы головы и конечностей, и еще двое получили травмы средней степени тяжести – мужчина в возрасте 49 лет и годовалый ребенок.
Пострадавшие после оказания неотложной помощи были отправлены в больницу Зив в Цфате.
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