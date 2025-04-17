В Шуафате в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
время публикации: 17 апреля 2025 г., 19:23 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 19:23
В Шуафате в криминальном инциденте тяжело ранен местный житель. Раненый был доставлен к контрольно-пропускному пункту "Шуафат", где был передан парамедикам "Маген Давид Адом", он был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.
По оценке парамедиков, раненому около 30 лет.
Из полиции передали, что на месте происшествия находятся сотрудники полиции и пограничники, начато расследование.
По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не о теракте.
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