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Израиль

ЦАХАЛ: в школе в Джабалии был атакован террорист ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 17 апреля 2025 г., 15:17 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:21
ЦАХАЛ: в школе в Джабалии был атакован террорист ХАМАСа
Ali Hassan/Flash90

ЦАХАЛ и ШАБАК подтверждают удар по цели в Джабалии, на севере сектора Газы. Сообщается, что был атакован террорист, который находился в командном пункте ХАМАСа.

"Перед атакой были приняты многочисленные меры по снижению ущерба гражданскому населению, включая использование высокоточного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", – заявляет ЦАХАЛ.

"Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, цинично и жестоко используя гражданские институты и население в качестве живого щита для совершения террористических актов", – сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Ранее источники в Газе заявляли об ударе БПЛА ЦАХАЛа по цели на территории школы "Аль-Аюбия", ассоциированной с UNRWA, в Джабалии. Было объявлено о не менее шести убитых и множестве раненых. Утверждалось, что среди убитых есть несовершеннолетние или несовершеннолетний.

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