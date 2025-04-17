Пожар на электростанции "Ротенберг" в Ашкелоне, идет эвакуация персонала

Пожарные и спасательные бригады пожарной станции Ашкелона работают над тушением пожара, вспыхнувшего на электростанции "Ротенберг", расположенной в южной части города.

13 пожарных расчетов работают над тем, чтобы взять под контроль очаг возгорания и предотвратить распространение огня на территории станции.

По уточненным данным, пожар начался во время ремонтных работ рядом с блоком 4, находящимся в процессе реконструкции. В результате пожара никто не пострадал, инцидент также не повлиял на процесс производства электроэнергии.

Местные жители сообщают, что из-за пожара над электростанцией возник густой дым, многие жалуются на затрудненность дыхания.