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Израиль

Пожар на электростанции "Ротенберг" в Ашкелоне, идет эвакуация персонала

Ашкелон
Пожары
время публикации: 17 апреля 2025 г., 14:55 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 15:12
Пожар на электростанции "Ротенберг" в Ашкелоне, идет эвакуация персонала
Фото: "Хеврат хашмаль"

Пожарные и спасательные бригады пожарной станции Ашкелона работают над тушением пожара, вспыхнувшего на электростанции "Ротенберг", расположенной в южной части города.

13 пожарных расчетов работают над тем, чтобы взять под контроль очаг возгорания и предотвратить распространение огня на территории станции.

По уточненным данным, пожар начался во время ремонтных работ рядом с блоком 4, находящимся в процессе реконструкции. В результате пожара никто не пострадал, инцидент также не повлиял на процесс производства электроэнергии.

Местные жители сообщают, что из-за пожара над электростанцией возник густой дым, многие жалуются на затрудненность дыхания.

Израиль
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