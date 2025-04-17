Офицер соврал любовнице про службу в секторе Газы и вернулся к жене

Необычный гражданский иск подан в суд: мать-одиночка в возрасте около 30 лет, которая в течение полугода состояла в отношениях со своим бывшим сослуживцем по срочной армейской службе, утверждает, что он утаил от нее информацию о своем семейном положении и убедил в серьезности своих намерений.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", пострадавшая рассказала, что офицер, с которым она когда-то вместе служила в армии, а несколько месяцев назад вновь встретилась в социальных сетях, заявил ей, что он уже четыре года в разводе, и ищет серьезных отношений. Он убедил женщину, что любит ее и намерен заключить с ней брак, стал очень близким человеком для ее двухлетнего сына, постоянно навещал женщину, укладывал ее сына спать и читал ему сказки на ночь, и утром они вместе отводили мальчика в садик.

На определенном этапе мужчина сообщил, что он служит на секретном объекте в секторе Газы, и в течение нескольких дней подряд не имеет возможности связываться с ней и приезжать. Женщина очень беспокоилась за него, просила себя беречь и отслеживала сводки боевых действий, а на самом деле в это время ее возлюбленный был дома с женой.

Примерно через полгода пострадавшая начала что-то подозревать, она навела справки и выяснила, что ее "жених" никогда не разводился. Она приехала к нему домой, чтобы выяснить отношения, и поругалась с ним, после чего он обвинил ее в том, что она "разрушила его семью".

В результате женщина подала против своего любовника гражданский иск с требованием выплатить ей компенсацию за психологический ущерб, боль и страдания, а также за "десятки изнасилований обманным путем": по ее словам, если бы она знала о реальном семейном положении мужчины, она не вступила бы с ним ни в романтические, ни в сексуальные отношения.

В иске также указано, что мужчина воспользовался сложным медицинским состоянием любовницы, у которой в тот момент подозревали рак, чтобы манипулировать ее чувствами и дать ей ложную уверенность, что он поддержит ее на пути лечения. Поскольку во время службы он был ее командиром, она верила ему и полагалась на него. Ее маленький сын, подчеркивается в иске, продолжает спрашивать о человеке, которого он привык считать своим отцом.