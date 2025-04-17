Депутат Кнессета Ави Маоз получил подозрительный конверт
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:50
К дому депутата Кнессета Ави Маоза приехали полицейские и специалисты по работе с опасными веществами пожарно-спасательной службы Израиля после того, как политику был доставлен подозрительный конверт. Об этом сообщил сайт 0404.co.il.
Отметим, что на прошлой неделе издание "Гаарец" написало, что конверты с подозрительным белым порошком получили несколько народных избранников. О получении "подозрительных" писем сообщали депутат Кнессета от "Ликуда" Ариэль Кельнер, заместитель министра в министерстве главы правительства Альмог Коэн, Моше Сааада, Яаков Ашер, Ицхак Пиндус.
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