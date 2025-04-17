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Израиль

300 пилотов гражданской авиации призывают прекратить войну и вернуть заложников

Акции протеста
время публикации: 17 апреля 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 20:35
300 пилотов гражданской авиации призывают прекратить войну и вернуть заложников
Yossi Aloni/FLASH90

Продолжается кампания гражданского протеста при помощи "отраслевых писем" – вслед за военными пилотами, выходцами из подразделения 8200, выходцами из "Мосада", врачами-резервистами, резервистами различных наземных войск, в четверг, 17 апреля, опубликовано очередное письмо с подписями: на этот раз от пилотов гражданской авиации.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, среди подписавших послание пилоты компаний "Эль-Аль", "Исраэйр", "Аркиа", Challenge Airlines, Air Haifa и частных самолетов. Текст письма похож на все предыдущие: "мы призываем правительство вернуть всех заложников даже ценой прекращения войны".

Пилоты – как действующие, так и вышедшие на пенсию, – призывают правительство немедленно вернуть заложников, называя это "самой срочной и важной задачей" и подчеркивая, что "каждый проходящий день угрожает их жизни". Они призывают другие секторы экономики присоединиться к протесту.

Отметим, что палестинская террористическая организация ХАМАС на своем информационном сайте "Палестин Инфо" опубликовала ранее в четверг сообщение о том, что "десятки тысяч израильтян призывают правительство Нетаниягу немедленно прекратить войну".

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