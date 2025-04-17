Стоянки возле некоторых парков и заповедников забиты до отказа: список

Управление природы и парков сообщает, что из-за большого количества посетителей и переполненных автопарковок комплекс Тель-Афек национального парка Тель-Ашкелон и район начала реки Яркон (парк Яркон) временно закрыты для въезда и будут открываться по мере возможности.

Отдыхающим, планировавшим посетить эти парки, рекомендуется выбрать национальный парк Мигдаль-Цедек, который открыт для посещения.

Из-за наплыва людей переполнены парковки также в районах заповедников Рехес Башанит, Ар Бенталь, Маджраса (устье ручья Далиот), Мордот а-Голан (Нахаль Джалабун и Эйн-Тина).

Рекомендуется посетить менее загруженные национальные парки Бейт-Шеарим, Ципори, Мивцар Иехиам, Тель-Мегиддо, расположенные в тех же районах.