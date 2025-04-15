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Израиль

В Явне в драке тяжело ранен мужчина

время публикации: 15 апреля 2025 г., 18:26 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 18:26

На улице Шалом Шабази в Явне в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 64 лет) доставлен в больницу "Каплан".

Парамедики передали, что мужчина, по всей видимости, получил проникающие ножевые ранения во время драки. По дороге в больницу бригада "скорой" остановила кровотечение. Состояние мужчины тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

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