В Явне в драке тяжело ранен мужчина

На улице Шалом Шабази в Явне в результате криминального инцидента тяжело ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что раненый (примерно 64 лет) доставлен в больницу "Каплан".

Парамедики передали, что мужчина, по всей видимости, получил проникающие ножевые ранения во время драки. По дороге в больницу бригада "скорой" остановила кровотечение. Состояние мужчины тяжелое.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.