Родители солдат, находящихся в Газе, утверждают, что их дети голодают. Комментарий ЦАХАЛа

Родители военнослужащих, находящихся в секторе Газы, в социальных сетях обсуждают проблему с продовольствием, возникшую во время праздника Песах на боевых позициях. Один из родителей в интервью радиостанции "Кан" сказал, что солдаты, особенно бригады "Голани", жалуются на то, что они получают главным образом мацу с шоколадом и консервы, и постоянно ощущают голод.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что родители бойцов "Голани" начали сбор денег для закупки продуктов для детей.

Новостная служба "Кан" на своем сайте цитирует неофициальный источник в ЦАХАЛе, который рассказал о внутренней проверке, начатой утром 17 апреля, с целью убедиться, что продовольствие доходит до всех бойцов, находящихся в секторе Газы.

При этом источник отметил, что существует проблема обеспечения бойцов горячим питанием во время маневров и наступательных операций, поскольку логистические колонны (транспортные колонны, доставляющие припасы, продовольствие и оборудование) не могут подойти, пока подразделение не заняло оборонительную позицию. При этом источник подчеркнул: ЦАХАЛ стремится к тому, чтобы каждый боец получал горячую пищу, в том числе в разогреваемых контейнерах, хотя бы раз в сутки.

В вечернем выпуске новостей радиостанция "Кан Бет" зачитала официальный ответ, полученный от ЦАХАЛа. В официальном ответе ЦАХАЛа также указывается, что во время праздника бойцы на всех фронтах получили продукты и специальные наборы, "адаптированные" к потребностям каждой группы. В том числе специальные наборы были выданы бойцам с непереносимостью глютена, а также веганам и вегетарианцам.

В официальном ответе ЦАХАЛа также указывается, что во время "будних дней" Песаха на военные позиции прибывают фудтраки, которые раздают военнослужащим наборы, в которые входят прохладительные напитки, соусы и специи, наборы сухофруктов, пакеты со снэками и сладостями, печенье.

Командование ЦАХАЛа просит сообщать обо всех проблемах с продовольствием непосредственным командирам или в Центр контроля за качеством по телефону *3653.