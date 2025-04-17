Дело о секретных документах ШАБАКа. СМИ: министра Шикли могут допросить как подозреваемого

Сотрудники отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), взвешивают возможность допросить министра по делам диаспоры Амихая Шикли.

Речь идет о допросе в рамках расследования, проводимого ШАБАКом по поводу незаконной передачи бывшим сотрудником организации секретного документа не уполномоченным лицам, в том числе министру Шикли. Как сообщает "Кешет", Шикли будет допрошен в качестве подозреваемого, не свидетеля.

Согласно опубликованной информации, в МАХАШ полагают, что Шикли отдавал себе отчет в незаконности того, каким образом попал к нему документ. Министр однако не только не сообщил властям, но и передал документ дополнительным не уполномоченным лицам, в том числе журналистам.

Для допроса министра в качестве подозреваемого необходимо разрешение государственного прокурора и юридического советника правительства. На данный момент обращения к главам правоохранительной системы не последовало.

15 апреля суд снял запрет на публикацию информации о расследовании, в ходе которого резервист Общей службы безопасности (ШАБАК) был арестован 6 апреля по подозрению в сливе секретной информации журналистам и народному избраннику. Вскоре стало известно, что политиком является министр по связям с диаспорой Амихай Шикли.

Арестованный считается совершившим преступление против государственной безопасности и к нему неделю не допускали адвоката. Следствие ведет управление министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ).

Следствие было начато после публикации журналистом 12-го канала ИТВ Амитом Сегалем сообщения о расследовании, проводимом ШАБАКом против руководства полиции Израиля по подозрению в проникновении "каханистских элементов". Сегаль тогда опубликовал внутренний документ ШАБАКа за подписью главы организации Ронена Бара.