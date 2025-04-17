Иностранцы похитили ноутбук израильтянки, убитой террористами 7 октября 2023 года

Полиция сообщает, что в результате оперативного расследования удалось вернуть ноутбук, который принадлежал ранее Сиван Алькабец, убитой террористами 7 октября 2023 года в поселке Кфар-Аза.

Дом, в котором жила 23-летняя Сиван, был превращен в мемориальный комплекс. Там были ее личные вещи, фотографии.

Недавно кто-то взломал дверь и украл ноутбук. Отец Сиван обратился в полицию.

В ходе расследования было установлено, что кражу совершили двое иностранных граждан, проживающих в Ашкелоне. Они были задержаны. При обыске у них был найден ноутбук Сиван Алькабец.

Полицейские вернули похищенное имущество законным владельцам – семье Сиван Алькабец.