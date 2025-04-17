Атаковать Иран. Политики комментируют публикацию в New York Times

В израильской политической системе бурно комментируют публикацию в издании The New York Times, согласно которой Израиль планировал в мае 2025 года нанести удар по ядерным объектам Ирана, однако от этих намерений пришлось отказаться, так как президент США Дональд Трамп не поддержал план.

Депутат Кнессета Гади Айзенкот ("Махане Мамлахти") заявил, что необходимо ответить на вопрос, кто был заинтересован в том, чтобы эта информация была опубликована. "Удар по Ирану – это гигантская операция. Она должна оставаться под покровом тайны", – сказал Айзенкот в интервью "Кан".

По словам Айзенкота, "Нетаниягу немало сделал для того, чтобы не допустить ситуации, при которой Иран обладает ядерным оружием". При этом Айзенкот напомнил, что в 1993 году, будучи главой оппозиции Нетаниягу предсказывал, что к 1999 году в распоряжении Ирана будет атомная бомба.

Глава "Махане "Мамлахти" Бени Ганц заявил: "В иранском руководстве специализируются в затягивании времени. Израиль может и должен атаковать Иран. Мы должны привлечь на свою сторону США и привести к изменению лица Ближнего Востока".

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет подверг правительство резкой критике. "Доктриной Бегина по вопросу о ядерной угрозе было: атаковать и уничтожать. Так было в Ираке, так было в Сирии. Нетаниягу угрожает, угрожает, угрожает, а потом сливает в СМИ информацию о том, что он хотел, но ему не дали. Формируется еще одна опасная концепция, которая взорвется на наших глазах. Другой такой возможности может не предоставиться", – заявил Беннет.

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид заявил: "Уже в октябре я предложил нанести удар по нефтяным месторождениям Ирана. Уничтожение иранской нефтяной промышленности разрушит её экономику и в конечном итоге приведёт к падению режима. Нетаниягу испугался и остановил это".

Депутат Кнессета Моше Саада ("Ликуд") также прокомментировал публикацию. "Я считаю, что мы должны были использовать время перехода власти в США от Байдена к Трампу. Всем было понятно, что после того, как Трамп вступит в должность, ситуация кардинально изменится", – сказал Саада.

"Сейчас ситуация гораздо сложнее, но мы обязана атаковать даже если Трамп скажет нам "нет". Премьер-министр обязан принять решение и атаковать Иран", – считает депутат.