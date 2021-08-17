Пожарные из ПА помогут израильтянам тушить лесные пожары в Иерусалимских горах
Палестинская администрация выразила готовность оказать помощь Израилю в тушении лесных пожаров в Иерусалимских горах. Как сообщает сайт Ynet, израильские власти согласились принять эту помощь.
Для тушения пожаров около Иерусалима в Израиль из ПА прибудут четыре противопожарные бригады (20 человек).
Ранее Израиль отказался от иностранной помощи в тушении лесных пожаров.
Напомним, что пожарные бригады из ПА помогали тушить пожары на горе Кармель в декабре 2010 года, а также пожары около Иерусалима и на севере Израиля в ноябре 2016 года.
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