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Израиль

Ливанский минздрав сообщил, что число убитых в Набатии возросло до десяти

время публикации: 17 августа 2024 г., 11:39 | последнее обновление: 17 августа 2024 г., 11:57
Ливанский минздрав сообщил, что число убитых в Набатии возросло до десяти
AP Photo/Majdi Mohammed

Минздрав Ливана сообщает, что число убитых в Набатии в результате удара по жилому дому возросло до десяти. По данным минздрава, среди погибших – женщина и двое ее детей. Также сообщалось о раненых, по разным сведениям, от трех до четырех человек.

ЦАХАЛ заявил, что в ночь на 17 августа в Набатии был атакован оружейный склад "Хизбалы". Других комментариев от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.

По данным арабских СМИ, среди погибших и раненых – трое граждан Сирии и гражданин Судана.

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