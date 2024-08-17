Ливанский минздрав сообщил, что число убитых в Набатии возросло до десяти

Минздрав Ливана сообщает, что число убитых в Набатии в результате удара по жилому дому возросло до десяти. По данным минздрава, среди погибших – женщина и двое ее детей. Также сообщалось о раненых, по разным сведениям, от трех до четырех человек.

ЦАХАЛ заявил, что в ночь на 17 августа в Набатии был атакован оружейный склад "Хизбалы". Других комментариев от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.

По данным арабских СМИ, среди погибших и раненых – трое граждан Сирии и гражданин Судана.