Авив Кохави: "Мы не остановимся до тех пор, пока не схватим террористов"

Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Авив Кохави и глава ШАБАКа Ронен Бар посетили место теракта возле поселения Хомеш, в результате которого погиб 25-летний Йегуда Диментман.

Авив Кохави сказал: "Я выражаю соболезнования семье Диментман и желаю скорейшего выздоровления раненым. Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжают преследовать террористов, причастных к нападению. Наряду со сбором разведданных мы увеличим численность военнослужащих ЦАХАЛа в этом районе, продолжая расширять оперативную деятельность по мере необходимости. И не остановимся до тех пор, пока мы не схватим террористов".

Напомним, что накануне около 19:40 из Самарии начали поступать сообщения об инциденте с применением огнестрельного оружия, в результате которого были ранены трое израильтян.

Парамедики службы скорой помощи "Ацала лело гвулот" передали, что к въезду поселка Шавей Шомрон подъехала машина, в которой находились трое раненых. Состояние одного из них было критическим. Для его госпитализации был задействован вертолет ЦАХАЛа. Позднее парамедики сообщили, что раненый скончался по дороге в больницу. Еще два человека были ранены легко.

Нападение было осуществлено двумя террористами. Они выжидали удобного для нападения момента на обочине дороги, недалеко от поселка, и, увидев выезжающий из Хомеша автомобиль, открыли по нему огонь. В машине осталось не менее 16 пулевых отверстий.