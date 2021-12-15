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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2021 г., 18:09

"Зеленый стандарт" в торговых центрах: минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых

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"Зеленый стандарт" в торговых центрах: минздрав отказался от идеи "помечать" непривитых

Министерство здравоохранения отказалось от идеи раздавать на входе в торговые центры непривитым посетителям, с тем чтобы выделить их из общего потока.

Специалисты минздрава полагали, что это упростит контроль за соблюдением "зеленого стандарта" в торговых комплексах. Покупатели, помеченные специальным браслетом, могли попасть только в жизнеобеспечивающие объекты на территории комплекса (аптеку, продуктовый магазин и т.п).

Это решение подверглось резкой критике со стороны владельцев торговых комплексов. По информации 13-го телеканала, в среду, 15 декабря, компания Melisron, управляющая торговыми центрами, принадлежащими братьям Офер, направила письма главе правительства Нафтали Беннету и министерской комиссии по борьбе с эпидемией, в котором говорилось, что это требование ставит в невыгодное положение крытые торговые центры по отношению к "открытым" торговым площадкам. Кроме того, в письме содержалось предупреждение, что выдача браслетов непривитым покупателем является разглашением конфиденциальной медицинской информации и вторжением в личную жизнь людей.


Кроме того, депутат от "Ямины" Абир Кара в знак протеста против этого отказался голосовать с коалицией.

Амир Эттигер, политический обозреватель сайта "Сругим" в своем "твиттере" написал, что Абир Кара пришел к соглашению с канцелярией главы правительства, что он вернется к голосованию после того, как будет отменено требование "помечать" невакцинированных посетителей торговых центров.

Радиостанция "Кан Бет" передал, что глава правительства Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц договорились, что пункт о браслетах будет убран, однако торговые центры должны будут обеспечить соблюдение "зеленого стандарта" и того, что непривитые посещают только жизнеобеспечивающие объекты. Но в данный момент остается неясным, как обеспечить выполнение этого требования.

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С пятницы, 17 декабря, "зеленый стандарт" распространится на крытые торговые центры

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