x
17 декабря 2024
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 декабря 2024
|
17 декабря 2024
|
последняя новость: 21:00
17 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Одинокий мужчина скончался у себя дома, его тело нашли через несколько дней

Погибшие
время публикации: 17 декабря 2024 г., 21:00 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 21:12
Одинокий мужчина скончался у себя дома, его тело нашли через несколько дней
Meir Vaknin/Flash90

Мужчина в возрасте около 60 лет, проживавший в окружном совете Гезер, несколько дней не выходил на связь со своими друзьями и знакомыми. Во вторник, 17 декабря, его тело было обнаружено у него дома: по всей видимости, он скончался несколько дней назад.

Волонтеры организации по сбору и идентификации тел жертв терактов и катастроф ЗАКА прибыли на место происшествия, чтобы забрать тело, соблюдая уважение к умершему, и доставить его в институт судебной медицины для установления причин смерти.

Представитель организации ЗАКА обратился к израильтянам с призывом проявлять чуткость и внимательность к пожилым, больным и одиноким людям, живущим поблизости: справляться об их состоянии и обращаться за помощью при опасениях за их жизнь и благополучие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2024

Одинокий пожилой человек скончался в Ашдоде, его тело нашли через несколько дней
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 сентября 2022

Сотни людей, посетившие кладбище, не обратили внимание на умершего на лавочке мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 ноября 2017

Тело одинокой женщины несколько дней пролежало в квартире прежде, чем было обнаружено
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 03 декабря 2009

Одинокая женщина умерла в своей квартире с шестью собаками. Ее нашли через две недели