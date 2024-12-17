Одинокий мужчина скончался у себя дома, его тело нашли через несколько дней

Мужчина в возрасте около 60 лет, проживавший в окружном совете Гезер, несколько дней не выходил на связь со своими друзьями и знакомыми. Во вторник, 17 декабря, его тело было обнаружено у него дома: по всей видимости, он скончался несколько дней назад.

Волонтеры организации по сбору и идентификации тел жертв терактов и катастроф ЗАКА прибыли на место происшествия, чтобы забрать тело, соблюдая уважение к умершему, и доставить его в институт судебной медицины для установления причин смерти.

Представитель организации ЗАКА обратился к израильтянам с призывом проявлять чуткость и внимательность к пожилым, больным и одиноким людям, живущим поблизости: справляться об их состоянии и обращаться за помощью при опасениях за их жизнь и благополучие.