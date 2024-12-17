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Израиль

Нетаниягу на сирийской вершине Хермона: "Будем оставаться здесь, пока не будет лучшего решения"

Сирия
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 декабря 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 20:24
Нетаниягу на сирийской вершине Хермона: "Мы останемся здесь, пока не будет лучшего решения"
Фото: Мааян Туаф

Во вторник, 17 декабря, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание на вершине горы Хермон вместе с министром обороны Исраэлем Кацем, начальником Генштаба генерал-лейтенантом Герци А-Леви, командующим Северным округом генерал-майором Ори Гордином и главой ШАБАКа Роненом Баром.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщает, что Нетаниягу получил обновленный оперативный доклад от командиров на местах и отдал указания относительно дальнейших действий Армии обороны Израиля, высоко оценив действия ЦАХАЛа в этом районе.

Биньямин Нетаниягу в ходе этого визита заявил, что ЦАХАЛ останется на сирийской стороне Хермона до тех пор, пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля. Он отметил, что 53 года назад он был в этом районе вместе с бойцами спецназа Генштаба, и с тех пор этот район стал иметь еще большее значение для безопасности Израиля.

По информации телеканала "Кан-11", Биньямин Нетаниягу находился на северном фронте около четырех часов. Его визит в буферную зону породил множество слухов, в том числе о возвращении в Израиль останков разведчика Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году, а также о визите премьер-министра в Каир.

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