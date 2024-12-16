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Израиль

Двое жителей Герцлии подозреваются в убийстве своего родственника

Полиция
Убийства
время публикации: 16 декабря 2024 г., 17:45 | последнее обновление: 16 декабря 2024 г., 17:45
Двое жителей Герцлии подозреваются в убийстве своего родственника
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Центрального округа задержали двоих жителей Герцлии в возрасте 31 года и 24 лет по подозрению в убийстве 39-летнего жителя Герцлии, совершенном на пляже Сидна Али в августе текущего года. Сообщается, что оба подозреваемых – родственники погибшего.

26 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Игаэль Ядин в Герцлии, на набережной Сидна Али Бич. В результате стрельбы мужчина получил тяжелые ранения, через три дня он скончался в больнице.

Расследование было поручено подразделению по борьбе с преступностью округа Яркон, и после нескольких месяцев тайного расследования сотрудники полиции провели рейд по домам подозреваемых и арестовали их по подозрению в причастности к убийству и другим преступлениям.

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