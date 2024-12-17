ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее во вторник был замечен боевик "Хизбаллы", который загружал боеприпасы в автомобиль: само присутствие вооруженного боевика на территории южнее Литани является нарушением соглашения о прекращении огня в Ливане.

По автомобилю был нанесен авиаудар для нейтрализации угрозы. В ЦАХАЛе подчеркивают, что израильская армия продолжает выполнять условия соглашения, в рамках которого израильские войска все еще находятся на юге Ливана для устранения угрозы Израилю и его гражданам.

Напомним, ранее ливанские источники сообщали, что в результате удара израильского беспилотника по цели в районе Мадждаль-Зун, на юге Ливана, ранены три человека.