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Израиль

Иностранный рабочий получил сильные ожоги во время работы возле Раананы

Мада
Несчастные случаи
время публикации: 17 декабря 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 14:10
Иностранный рабочий получил сильные ожоги во время работы возле Раананы
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 13:04 поступило сообщение о рабочем, который получил тяжелые ожоги во время выполнения работ возле Раананы.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 30 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу.

По сообщениям МАДА, мужчина получил сильные ожоги всего тела, он был отправлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.

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