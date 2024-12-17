Иностранный рабочий получил сильные ожоги во время работы возле Раананы

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 13:04 поступило сообщение о рабочем, который получил тяжелые ожоги во время выполнения работ возле Раананы.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему, иностранному рабочему в возрасте около 30 лет, неотложную помощь, после чего повезли его в больницу.

По сообщениям МАДА, мужчина получил сильные ожоги всего тела, он был отправлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии.