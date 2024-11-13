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Израиль

Пожар в поселке Рехасим: погиб годовалый ребенок, мужчина в тяжелом состоянии

время публикации: 13 ноября 2024 г., 18:27 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 18:27
Пожар в поселке Рехасим: погиб годовалый ребенок, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о пожаре в квартире в поселке Рехасим в Эмек Звулун. Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА были вынуждены констатировать смерть годовалого ребенка, который был обнаружен на месте пожара с сильными ожогами и без признаков жизни.

Мужчина в возрасте около 40 лет получил ожоги третьей степени примерно 80% тела, он был отправлен в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии. Пострадавший помещен в отделение интенсивной терапии.

Причины пожара устанавливаются.

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