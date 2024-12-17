Группа журналистов потребовала опубликовать причину отмены дня допроса Нетаниягу

Группа журналистов по юридическим вопросам обратилась в окружной суд в Тель-Авиве с просьбой опубликовать протокол заседания, после которого было принято решение отменить сегодняшний день свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Напомним, что день допроса был отменен после того, как адвокаты премьер-министра обратились к судьям с просьбой, мотивировав ее "особыми обстоятельствами в сфере безопасности".

Решение было принято после совещания, в котором приняли участие глава судейской коллегии Ривка Фридман-Фельдман, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его адвокат Амит Хадад, а также представитель прокуратуры.

Журналисты просят опубликовать протокол, опираясь на принцип публичности судебного разбирательства.