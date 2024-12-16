В окружном суде Тель-Авива возобновился допрос Нетаниягу

16 декабря в окружном суде Тель-Авива возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Главу правительства допрашивают в качестве свидетеля защиты по делам 1000, 2000 и 4000.

На данном этапе допрос фокусируется на "деле 4000", по которому Нетаниягу обвиняется во взяточничестве и обмане общественного доверия. Премьер-министр обвиняется в том, что будучи одновременно и министром связи, предоставлял регуляторные блага главе концерна "Безек" Шаулю Аловичу, который одновременно был и владельцем портала Walla. По утверждению обвинения, взамен Нетаниягу и члены его семьи получали комплиментарное освещение на Walla.

Защита утверждает, что все решения Нетаниягу были продиктованы профессиональными мотивами и интересами государства. Адвокаты также стремятся доказать, что отношения между политиками и журналистами нельзя рассматривать как дачу или получение взятки.

В первой части свидетельских показаний, которые продлятся примерно месяц, Нетаниягу отвечает на вопросы адвокатов. Затем задавать ему вопросы будут представители прокуратуры, а после них адвокаты других обвиняемых.

Адвокат Жак Хен, представляющий Шауля Аловича, сказал в интервью подкасту "Ифха Мистабра" журналиста Авишая Гринцайга, что свидетельства защиты продлятся примерно год, а вердикт по этому делу будет вынесен не ранее 2027-го года.

В свою очередь профессор Моше Коэн-Элия сказал в интервью Newsru.co.il, что по его мнению, этот судебный процесс не дойдет до вердикта и завершится внесудебной сделкой.