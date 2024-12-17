"Мы не хотим развала правительства, но не боимся юрсоветника". Комментарий Лимор Сон Ар-Мелех

Депутаты и министры от партии "Оцма Иегудит" проголосовали 16 декабря против проекта государственного бюджета. Речь идет об одном из самых грубых нарушений коалиционной дисциплины, позволяющих премьер-министру уволить нарушителей.

Об этом инциденте политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон побеседовал с депутатом Кнессета Лимор Сон Ар-Мелех, которая представляет партию "Оцма Иегудит".

"Решение проголосовать против бюджета было не простым. Этот шаг был сделан после того, как стало ясно, что мы упускаем момент, возможно критический момент, когда есть возможность уволить контроверсального юридического советника правительства, советника, который постоянно и последовательно выступает против политики правого правительства. Более того, Гали Баарав-Миара всячески пытается свалить это правительство. И, в конце концов, надоела ситуация, при которой, с одной стороны мы все время говорим о том, как нам тяжело работать с юридическим советником правительства, что нам очень тяжело с ее действиями, а также с тем, как она за нашими спинами настраивает общественность против правительства, а с другой стороны мы не делаем ничего для того, чтобы это прекратилось. Нам надоели разговоры, мы хотим действий" – сказала Лимор Сон Ар-Мелех.

По словам нашей собеседницы, в "Оцма Иегудит" учитывали возможность резкой реакции со стороны главы правительства. "Одна из причин того, что израильтяне все время голосуют за правых, а получают левые правительства заключается в том, что политики очень часто предпочитали свои личные интересы интересам избирателей. Кстати, речь идет не только об избирателях "Оцма Иегудит". Она действует против политики всего правительства. Мы не стремимся к развалу правительства, но если необходимо, готовы заплатить личную политическую цену за то, чтобы добиться изменений. Наш вчерашний посыл был очень внятным и четким. Все те, кто говорят высокие слова о вреде, который причиняет юридический советник правительства, но не готовы пошевелить пальцем, чтобы отстранить ее от должности, должны понять, что период бездействия закончился", – добавила депутат. Она вновь подчеркнула, что в намерения "Оцма Иегудит" не входит обвал правительства.

Лимор Сон Ар-Мелех прокомментировала критику в адрес "Оцма Иегудит" со стороны министра финансов, лидера партии "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича. "Министр финансов является одним из тех, кто говорит высокие слова, а когда речь заходит о реальной возможности начать процесс отстранения юридического советника правительства, именно Смотрич эту возможность торпедирует. Накануне именно Смотрич был тем, кто высказался против того, чтобы выносить этот вопрос на рассмотрение правительства. Пусть не читает нам морали", – заявила она.

По словам депутата Сон Ар-Мелех, партия "Оцма Иегудит" продолжит добиваться увольнения юридического советника правительства Гали Баарав-Миары: "Поезд несется в пропасть. Она не успокоится до тех пор, пока не приведет к обвалу правительства. Если мы продолжим стоять в стороне и умиляться видами из окна вагона, поезд рухнет в пропасть. И поэтому мы продолжим действовать, не прекратим добиваться того, чтобы высокие слова стали делами".

Лимор Сон Ар-Мелех сказала, что она понимает, насколько процесс увольнения Гали Баарав-Миары долгий и сложный. "Все, о чем шла речь, это о созыве заседания правительства, где будет принято решение о необходимости уволить юридического советника правительства. Если бы согласились на созыв заседания правительства по этому вопросу, то мы бы голосовали за бюджет. Но даже это сделано не было, по инициативе все того же Смотрича. И не надо высоких слов об ответственности. Принять решение накануне и было проявлением чувства ответственности, но вместо этого Смотрич сбежал", – сказала депутат.

Она добавила, что по ее мнению, министры избегают обсуждения вопроса об увольнении Гали Баарав-Миары из страха перед ней. "До тех пор, пока я не оказалась в этой системе, то не отдавала себе отчета о том режиме страха, который насаждает юридический советник правительства. Политики хорошо знают, что их ждет в случае вступления в конфронтацию с юридическим советником правительства и боятся. Мы не боимся и не будем бояться", – резюмировала Сон-Ар-Мелех.