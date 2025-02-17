Источник: силы ЦАХАЛа останутся в Ливане, в пяти районах

Политический источник заявил редакции "Исраэль а-Йом", что после 18 февраля силы Армии обороны Израиля останутся в пяти районах на юге Ливана, где будет продолжаться "зачистка" от оружия и инфраструктур "Хизбаллы".

18 февраля, по соглашению с Ливаном, ЦАХАЛ должен был вывести свои силы с ливанской территории. Накануне были активизированы действия ЦАХАЛа в Ливане.

Как сообщалось ранее, 16 февраля ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты "Хизбаллы" в деревнях Аль-Базалия и Харбата на востоке Ливана. 17 февраля продолжаются действия сил ЦАХАЛа на юге Ливана. Кроме того, в результате авиаудара около Сайды (Сидона) был ликвидирован один из руководителей военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммад Шахин.

18 февраля формально завершается период режима прекращения огня в Ливане.

Командование ЦАХАЛа неоднократно обвиняло "Хизбаллу" в несоблюдении условий перемирия. Ливанская сторона, в свою очередь, обвиняла ЦАХАЛ в продолжении боевых действий, несмотря на достижение соглашения о прекращении огня.

Израильский журналист Амит Сегаль пишет, что после вступления в силу режима прекращения огня в Ливане (27 ноября 2024 года) фиксировались не менее четырех случаев проникновения БПЛА "Хизбаллы" в воздушное пространство Израиля, хотя ЦАХАЛ уведомлял только об одном таком инциденте. Следует отметить, что БПЛА ЦАХАЛа постоянно находились в течение этого периода в воздушном пространстве Ливана, неоднократно для нанесения авиаударов по целям в Ливане задействовались самолеты израильских ВВС.