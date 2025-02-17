В Ливане ликвидирован командир боевиков ХАМАСа

По сообщению арабских источников, в результате авиаудара по автомобилю в Сидоне (Сайде) погиб один человек. Автомобиль двигался по прибрежной дороге Аль-Курниш.

Канал "Аль-Хадат" передает, что целью атаки был один из руководителей военного крыла террористической организации ХАМАС.

Ливанский телеканал LBC называет имя ликвидированного: Мухаммад Шахин. Отмечается, что израильский БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился командир террористов.

ЦАХАЛ пока не подтвердил проведение точечной ликвидации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, по данным СМИ, был вызван с заседания правительства для информирования об этой операции.

Информация уточняется.