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Израиль

На шоссе 90 автомобиль сбил женщину, она в тяжелом состоянии

ДТП
время публикации: 17 февраля 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 18:49
На шоссе 90 автомобиль сбил женщину, она в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о ДТП на шоссе 90 возле мошава Рехов, где автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили женщину в возрасте около 50 лет с травмами головы и конечностей.

Оказав пострадавшей неотложную медицинскую помощь, медики эвакуировали ее на спасательном вертолете в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии, подключенную к аппарату искусственного дыхания и погруженную в медикаментозный сон.

Была также эвакуирована еще одна пострадавшая, получившая легкие травмы.

Израиль
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