На шоссе 90 автомобиль сбил женщину, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о ДТП на шоссе 90 возле мошава Рехов, где автомобиль сбил пешехода. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили женщину в возрасте около 50 лет с травмами головы и конечностей.

Оказав пострадавшей неотложную медицинскую помощь, медики эвакуировали ее на спасательном вертолете в больницу "А-Эмек" в тяжелом состоянии, подключенную к аппарату искусственного дыхания и погруженную в медикаментозный сон.

Была также эвакуирована еще одна пострадавшая, получившая легкие травмы.