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Израиль

СМИ: в ближайший четверг ХАМАС "освободит" тела пятерых погибших израильтян

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 17 февраля 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 19:05
СМИ: в ближайший четверг ХАМАС "освободит" тела четырех погибших израильтян
AP Photo/Jehad Alshrafi

Израильские СМИ, включая телеканал "Кешет-12", сообщили, что в ближайший четверг, 20 февраля, ХАМАС передаст Израилю тела погибших граждан Израиля. Имена "освобождаемых" ХАМАС сообщит за несколько часов до этого.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что дивизия "Газа" получила приказ подготовиться к приему тел.

По информации "Кешет-12", в Израиль будут возвращены тела четырех заложников, погибших в плену ХАМАСа. По другим источникам, ожидается, что ХАМАС передаст пять тел. О пяти телах, в частности, сообщила радиостанция "Кан Бет". При этом "Кешет-12" передает, что передача тел предусмотрена "секретным пунктом соглашения, подписанного между Израилем и ХАМАСом", "Кан Бет" утверждает, что ХАМАС возвращает тела под давлением посредников.

По информации "Исраэль а-Йом", тела будут доставлены на армейских машинах "скорой помощи" в Институт судебной медицины в Абу-Кабире, где с помощью анализа ДНК будут подтверждены личности погибших. Семьи будут оповещены только после завершения процедуры идентификации, на которую, как ожидается, потребуется несколько часов.

Сайт "Мако" пишет, что через неделю, также в четверг, ХАМАС "освободит" тела еще четырех человек в соответствии с "секретным" пунктом соглашением, в котором говорится, что передача тел погибших заложников состоится на 33-й и 40-й день первого этапа сделки.

В обмен на тела заложников Израиль обязался освободить из тюрем всех женщин и несовершеннолетних (до 19 лет), задержанных в секторе Газы после 8 октября 2023 года. Одним из условий включения в список на освобождение является неучастие в боевых действиях в Газе.

Одновременно с подготовкой к приему тел погибших Израиль оказывает давление на посредников с тем, чтобы увеличить число освобождаемых живых заложников в ближайшую субботу, 22 февраля.

Израиль
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