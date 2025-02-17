Sky News Arabiа: ХАМАС готов передать ПА контроль над Газой, но с одним условием

По данным телеканала Sky News Arabiа, руководство террористической организации ХАМАС готово передать Палестинской администрации контроль над сектором Газы.

Однако в письме руководству "Организации освобождения Палестины", направленном ХАМАСом, указано одно условие: что нынешние сотрудники "администрации" Газы войдут в новую администрацию или уйдут на пенсию, с гарантией соответствующих выплат.

Подчеркивается, что ХАМАС согласился передать управление Газой под сильным давлением Египта в ходе недавних переговоров в Каире.

О разоружении боевиков ХАМАСа в этом письме, судя по всему, речи не идет.

Очевидно, что такой вариант не устроит Израиль и США. Так как по сути речь идет о том, что ХАМАС останется во властных структурах в Газе, хотя и утратит абсолютный контроль (напомним, что ХАМАС контролирует Газу после военного переворота в июне 2007 года).

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью консервативной радиостанции Clay and Buck (радио-шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона), что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем Газы, и любой план, позволяющий ХАМАСу остаться у власти в Газе, для США неприемлем.

После встречи с Рубио премьер-министра Израиля Биньямин Нетаниягу заявил: "Мы уничтожим военные возможности ХАМАСа и его политическое управление в Газе. Мы вернем всех наших заложников домой и обеспечим, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозы для Израиля. Безоговорочная поддержка США по вопросу Газы поможет нам быстрее достичь этих целей и приведет нас к другому будущему".