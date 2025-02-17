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Израиль

"Кан": Нетаниягу планирует уволить главу ШАБАКа. Подано обращение к юрсоветнику

Биньямин Нетаниягу
ШАБАК
время публикации: 17 февраля 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 08:37
"Кан": Нетаниягу планирует уволить главу ШАБАКа. Подано обращение к юрсоветнику
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Рам Бен-Барак ("Еш Атид"), бывший замглавы "Мосада", обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миаре с просьбой не допустить увольнения главы общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.

Обращение было подано после того, как телеканал "Кан-11" сообщил, что глава правительства Биньямин Нетаниягу намерен уволить Ронена Бара после того, как ШАБАК завершит внутреннее расследование ошибок, приведших к трагедии 7 октября. По данным телеканала, канцелярия Нетаниягу торопит ШАБАК с отчетом, но в спецслужбе заявляют, что для завершения расследования нужно время.

Вместе с тем корреспондент "Кан-11" Михаэль Шемеш утверждает: если Ронен Бар после завершения расследования сам не уйдет в отставку, Нетаниягу организует его увольнение через правительство.

В обращении Бен-Барака к Баарав-Миаре сказано: "Неприемлемо, чтобы премьер-министр, чьи соратники находятся под следствием ШАБАКа из-за предполагаемых подозрений в "связях с Катаром"..., пытался отстранить главу этой службы".

Израиль
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"Кан-11": Нетаниягу намерен уволить главу ШАБАКа Ронена Бара