x
17 февраля 2025
|
последняя новость: 09:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 февраля 2025
|
17 февраля 2025
|
последняя новость: 09:46
17 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан": Нетаниягу пообещал Смотричу не обсуждать второй этап сделки без разрешения кабинета

Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
время публикации: 17 февраля 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 09:50
"Кан": Нетаниягу пообещал Смотричу не обсуждать второй этап сделки без разрешения кабинета
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич получил от премьер-министра Биньямина Нетаниягу обещание, согласно которому переговоры по второму этапу сделки с ХАМАСом не начнутся без утверждения военно-политическим кабинетом. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, между Нетаниягу и Смотричем по утверждению сделки с ХАМАСом было согласовано, что перед началом переговоров по второму этапу сделки состоится обсуждение на заседании военно-политического кабинета. Эта договоренность стала условием продолжения пребывания партии "Ционут Датит" в коалиции.

Вечером 17 февраля состоится заседание военно-политического кабинета. Как сообщает "Кан", делегация, которая отправилась в Каир для участия в переговорах, не имеет права вести переговоры о втором этапе сделки до тех пор, пока не получено разрешение, основанное на решении военно-политического кабинета.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 февраля 2025

Военно-политический кабинет соберется завтра для обсуждения второго этапа сделки с ХАМАСом