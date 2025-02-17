"Кан": Нетаниягу пообещал Смотричу не обсуждать второй этап сделки без разрешения кабинета

Министр финансов Бецалель Смотрич получил от премьер-министра Биньямина Нетаниягу обещание, согласно которому переговоры по второму этапу сделки с ХАМАСом не начнутся без утверждения военно-политическим кабинетом. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, между Нетаниягу и Смотричем по утверждению сделки с ХАМАСом было согласовано, что перед началом переговоров по второму этапу сделки состоится обсуждение на заседании военно-политического кабинета. Эта договоренность стала условием продолжения пребывания партии "Ционут Датит" в коалиции.

Вечером 17 февраля состоится заседание военно-политического кабинета. Как сообщает "Кан", делегация, которая отправилась в Каир для участия в переговорах, не имеет права вести переговоры о втором этапе сделки до тех пор, пока не получено разрешение, основанное на решении военно-политического кабинета.