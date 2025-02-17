Допрос Нетаниягу: судьи просят адвокатов поторопиться

В здании окружного суда в Тель-Авиве проходит десятый день свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Главу правительства допрашивает его адвокат Амит Хадад.

Десятый день показаний начался с дискуссии между судьями и адвокатом по поводу протяженности допроса. Премьер-министр попросил права высказаться. Эта просьба изначально была отклонена, и после завершения дискуссии между адвокатом и судьями Нетаниягу получил право слова.

"Возможность для меня прийти сюда и рассказать о каждом из 315 инкриминируемых мне эпизодов – это мое базовое право. Вы можете принять любое решение, но я считаю необходимым предоставить мне право отстаивать свою невиновность", – сказал глава правительства.

Ранее судьи попросили адвоката Хадада оценить, сколько заседаний потребуется для завершения допроса. "По оптимистичной оценке, двенадцать заседаний, по чуть менее оптимистичной – 14 заседаний по "делу 4000", а также десять заседаний по "делам 1000 и 2000", – сказал Хадад.

Адвокат Жак Хен, представляющий Шауля Аловича, сказал, что ему потребуются еще два заседания для допроса Нетаниягу.

Судья Ривка Фридман-Фельдман обратилась к адвокату Хададу с просьбой сократить время заседаний: "Общее направление линии защиты становится нам ясно, нет смысла в том, чтобы останавливаться на каждом эпизоде".