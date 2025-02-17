Двое братьев из Арабэ задержаны за планирование теракта под влиянием ХАМАСа. Видео

Полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) арестовали Юсефа и Хади Насера, двоих братьев из города Арабэ в Галилее, по подозрению в планировании терактов. В соответствии с результатами расследования, оба подозреваемых разделяют идеологию террористической организации ХАМАС и солидаризируются с ней.

Они приобрели военное снаряжение для подготовки к совершению терактов в Израиле, Юсеф изучал изготовление взрывных устройств.

В совместном сообщении полиции и ШАБАКа указано, что речь идет об очередном расследовании в целом ряде уголовных дел, возбужденных против замешанных в террористической деятельности граждан Израиля с начала войны "Железные мечи".

В понедельник, 17 февраля, хайфская прокуратура подала против обоих братьев обвинительные заключения: им вменяется подготовка терактов, прохождение обучения и инструктажа для совершения терактов.