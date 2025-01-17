Держали нелегала в клетке: арабы из Калансуа задержаны за похищение и рэкет

Полиция раскрыла крайне серьезное дело о похищении и незаконном лишении свободы людей: семейство из Калансуа похитило двоих палестинцев, незаконно находившихся на территории Израиля, и поместило одного из них в клетку якобы из-за денежного долга.

Полиция Тайбе начала расследование предполагаемого похищения около двух недель назад, получив сообщение о том, что когда два брата-нелегала вышли из ресторана в Тайбе, рядом с ними остановились два автомобиля, из которых вышли мужчины, начавшие избивать братьев.

Они насильно поместили пострадавших в багажники автомобилей и увезли в неизвестном направлении. Следствием были установлены подозреваемые – отец и три его сына из Калансуа.

По прибытии в Калансуа, одного из братьев поместили в клетку, предназначенную для животных, подозреваемые также угрожали затравить его собаками. Причиной нападения был предполагаемый долг в размере 40 тысяч шекелей.

По итогу, второму брату удалось найти кого-то, кто согласился занять им деньги, и после выплаты "долга" пострадавший был освобожден из клетки.

Следователи арестовали отца и троих его детей из Калансуа, их арест был продлен. В ближайшее время против них будет подано обвинительное заключение.