Праздновали "победу ХАМАСа": полиция задержала четырех жителей Шуафата
время публикации: 17 января 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 11:07
В ходе совместной операции полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны четверо подозреваемых после того, как в сети появилось видео, как они, завернутые в хамасовские флаги, раздают сладости проезжающим водителям в лагере беженцев Шуафат в северо-восточной части Иерусалима.
Личность подозреваемых была быстро установлена на основании видеозаписей, после чего сотрудники полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ выехали к ним на дом.
При обыске у задержанных были изъяты флаги палестинской террористической организации ХАМАС, муляж пистолета "Глок" и боеприпасы. Подозреваемые были переданы для допроса в полицию, позднее в пятницу их доставят в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей.
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