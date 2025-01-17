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Израиль

Праздновали "победу ХАМАСа": полиция задержала четырех жителей Шуафата

Полиция
Иерусалим
ХАМАС
Террористы
время публикации: 17 января 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 11:07
Праздновали "победу ХАМАСа": полиция задержала четырех жителей Шуафата
Пресс-служба полиции Израиля

В ходе совместной операции полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны четверо подозреваемых после того, как в сети появилось видео, как они, завернутые в хамасовские флаги, раздают сладости проезжающим водителям в лагере беженцев Шуафат в северо-восточной части Иерусалима.

Личность подозреваемых была быстро установлена на основании видеозаписей, после чего сотрудники полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ выехали к ним на дом.

При обыске у задержанных были изъяты флаги палестинской террористической организации ХАМАС, муляж пистолета "Глок" и боеприпасы. Подозреваемые были переданы для допроса в полицию, позднее в пятницу их доставят в суд с просьбой продлить срок их содержания под стражей.

Израиль
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