Голубая аурелия вернулась в воды Эйлатского залива

Инспектор морского отдела Управления природы и парков в районе Эйлата Омри Омаси поделился кадрами очень вдохновляющего наблюдения медузы вида голубая аурелия (или лунная медуза), которую он увидел в водах Эйлатского залива. Омри Омаси признался, что не видел медуз этого вида с последнего наблюдения в 2020 году, когда ему удалось задокументировать большой косяк медуз в коралловом заповеднике в Эйлатском заливе.

"На этот раз я увидел одну крупную, очень впечатляющую особь после нескольких лет, когда медуза этого вида практически полностью исчезла из нашего региона", – рассказал он.

Ранее на этой неделе голубые аурелии встречались нескольким дайверам, в том числе волонтеру Управления природы и парков Мерону Сегеву, снявшему группу из нескольких особей.

В Управлении природы и парков отмечают, что лунная медуза очень дружелюбна, не опасна, она не жалит и она невероятно фотогенична. Диаметр купола медузы 10-30 сантиметров, в центре купола видны гонады в виде четырех полусфер. Питается медуза беспозвоночными и мальками.

Особенно голубая аурелия пришлась по вкусу морским черепахам, которые очень любят их есть. И иногда морские черепахи принимают за своих любимых медуз полиэтиленовые пакеты, что приводит к опасным травмам и удушью. Это еще одна причина не приходить на море с полиэтиленовыми пакетами и пластиковыми предметами, ведь природа так богата и красива, жаль подвергать ее опасности из-за таких мелочей.