В Эйлатском заливе наблюдали редкую бурую черепаху логгерхед

В северной части Эйлатского залива удалось снять редкого гостя: бурую морскую черепаху логгерхед (или "головастая черепаха"). Это всего четвертое подтвержденное наблюдение черепахи этого вида в Эйлате, и местные зоологи предполагают, что удалось снять самку, которая уже дважды откладывала яйца на эйлатском побережье в 2021 году.

Увидеть черепаху и снять ее на видео сумел волонтер Управления природы и парков Мирон Сегев: по его словам, черепаха паслась на дне. Ему удалось увидеть бурую морскую черепаху в Эйлате впервые в жизни, и он был очень взволнован этой встречей.

Инспектор Управления природы и парков Оари Омаси рассказал, что в Эйлате бурые черепахи крайне редки, и зафиксированы всего три подтвержденных наблюдения черепах этого вида. Первое – самка, отложившая яйца в двух гнездах на северных пляжах Эйлата в 2021 году. "Мне посчастливилось снять выход черепашат в море, это было очень волнующее зрелище", – рассказывает он.

Второй случай – это молодая особь, которую подобрала морская полиция. После лечения черепаху выпустили в коралловом заповеднике. И третий случай – это пойманная молодая черепаха в Аккабе, которую также отпустили.

Мирону Сегеву удалось снять взрослую самку, и по предположению специалистов, это та самая черепаха логгерхед, которая отложила яйца в двух гнездах в 2021 году. Бурые морские черепахи откладывают яйца раз в два-три года, обычно на тех же пляжах, где вылупились сами. Они откладывают яйца 3-6 раз за сезон размножения, в каждой кладке около 60 яиц.

Бурые морские черепахи находятся под угрозой исчезновения: они калечатся в рыболовных сетях, страдают от морского загрязнения и пластика, а также от разрастания пляжей – в шумном и освещенном месте черепаха не может отложить яйца.

Длина черепахи логгерхед от 70 до 120 сантиметров, они достигают веса 100-135 кг. Тело бурой черепахи приспособлено для длительного плавания, а ее большая голова помогает ей разбивать раковины моллюсков. Живут такие черепахи 50-67 лет, они питаются медузами, ракообразными, моллюсками, рыбой и морской растительностью. Распространены они в тропических и субтропических водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов.