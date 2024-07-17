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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильскими ВВС атакованы около 25 целей

время публикации: 17 июля 2024 г., 09:03 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 09:11
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильскими ВВС атакованы около 25 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа продолжают боевые действия в районе Рафиаха и центре сектора Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 25 целей в секторе. В результате точечного удара был уничтожен снайпер ХАМАСа.

В ответ на обстрел Сдерота вечером 16 июля израильские ВВС ликвидировали пусковую установку и группу террористов, причастных к обстрелу.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. ВВС совместно с бойцами бригады "Нахаль" ликвидировали группу боевиков.

Силы 3-й и 8-й бригад продолжают действовать в центре сектора, уничтожая террористов и уничтожая здания, которые используются как наблюдательные пункты боевиками.

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