Лапид: "Выступление Нетаниягу в Конгрессе привело к соглашению с Ираном"

Глава оппозиции Яир Лапид выступил в Кнессете на заседании при участии премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Он призвал главу правительства объявить, выступая в Конгрессе, что он принимает сделку с ХАМАСом, предложенную президентом США Джо Байденом. "Если вы сделаете это – ваша поездка оправдана и важна. Езжайте с миром. Если вы этого не сделаете, незачем ехать", – заявил лидер "Еш Атид".

Лапид напомнил предыдущее выступление премьер-министра в Конгрессе в 2015 году, когда Нетаниягу протестовал против "ядерной сделки" с Ираном. "Одним своим выступлением вы причинили гигантский ущерб и принесли на нашу голову соглашение, против которого мы были оба", – сказал Лапид.

Большую часть речи глава оппозиции посвятил критике по поводу заседания правительства, посвященного проблеме подстрекательства против премьер-министра. "Два часа вы посвятили этой теме. Когда вы посвящали два часа проблеме похищенных? Когда вы посвящали два часа трагедии севера? Вы вообще сказали что-нибудь, когда детям Нафтали Беннета посылали конверты с пулями?" – спросил Лапид.

"Тот, кто создал 14-й канал, тот, кто создал радиостанцию "Галей Исраэль", тот, кто принес нам Инона Магаля, Риклина и им подобных, пусть не жалуется на подстрекательство. У нас не найдется слов сочувствия. Нетаниягу, если вам так трудно и тяжело – уходите. Абсолютное большинство народа будет приветствовать этот шаг", – резюмировал Лапид.

После выступлений Нетаниягу и Лапида состоялось голосование. 56 депутатов поддержали позицию правительства, представленную Нетаниягу, 51 депутат проголосовал против нее.