Израиль посетил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл на нынешней неделе с визитом в Израиль. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, он является официальным гостем начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Герци А-Леви.

Военачальники побывали в нескольких подразделениях израильской армии, провели встречи. В том числе, с представителями израильского генералитета. Была проведена оценка стратегической ситуации, обсуждались региональное оборонное сотрудничество и расширение оперативных инструментов в свете региональных и глобальных вызовов.

Пресс-служба отмечает, что ЦАХАЛ продолжит углублять связи с вооруженными силами США, исходя из общих обязательств обеспечения безопасности Ближнего Востока и совместных интересов двух армий.