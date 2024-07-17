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Израиль посетил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла

время публикации: 17 июля 2024 г., 12:56 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 13:35
Израиль посетил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
Пресс-служба ЦАХАЛа
Израиль посетил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла
Wikipedia.org. Фото: U.S. Department of Defense

Глава Центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла прибыл на нынешней неделе с визитом в Израиль. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, он является официальным гостем начальника Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Герци А-Леви.

Военачальники побывали в нескольких подразделениях израильской армии, провели встречи. В том числе, с представителями израильского генералитета. Была проведена оценка стратегической ситуации, обсуждались региональное оборонное сотрудничество и расширение оперативных инструментов в свете региональных и глобальных вызовов.

Пресс-служба отмечает, что ЦАХАЛ продолжит углублять связи с вооруженными силами США, исходя из общих обязательств обеспечения безопасности Ближнего Востока и совместных интересов двух армий.

Израиль
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