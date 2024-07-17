В Рафиахе уничтожен туннель, через который пытались прорваться террористы ХАМАСа

На этой неделе военнослужащие ЦАХАЛа уничтожили туннель в районе Рафиаха, по которому террористы ХАМАСа пытались проникнуть в Израиль в июне текущего года. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео и фотоматериалы с этой операции.

Туннель был разрушен в ходе совместной операции инженерного подразделения 143 дивизии, инженерного спецназа "Яалом" и батальона бедуинских следопытов. Туннель, использованный террористами при попытке прорыва, является частью другого трехкилометрового туннеля, разрушенного израильскими войсками ранее. Были обнаружены и уничтожены ответвления туннеля, боковые двери, жилые помещения и инфраструктура электроснабжения.

Напомним, попытка проникновения на территорию Израиля из сектора Газы была осуществлена в начале июня. По данным расследования ЦАХАЛа, около 4 часов утра террористы, вооруженные автоматами и гранатометами, вышли из туннеля примерно в 200 метрах от границы с Израилем.

Несмотря на плотный утренний туман, девушки-наблюдательницы ЦАХАЛа заметили террористов и подняли по тревоге подразделение, состоящее из бедуинов. Боевики с близкого расстояния открыли огонь по военным.Трое боевиков были ликвидированы ударом с воздуха и огнем из танковых орудий, четвертому удалось скрыться на территории сектора Газы. От начала инцидента и до ликвидации боевиков прошло пять минут.

В бою с террористами погиб старшина, следопыт Зид Мазариб, 34 года, из Зарзира.