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Израиль

В Рафиахе уничтожен туннель, через который пытались прорваться террористы ХАМАСа

время публикации: 17 июля 2024 г., 19:02 | последнее обновление: 17 июля 2024 г., 19:02
В Рафиахе уничтожен туннель, через который пытались прорваться террористы ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Рафиахе уничтожен туннель, через который пытались прорваться террористы ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа
В Рафиахе уничтожен туннель, через который пытались прорваться террористы ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

На этой неделе военнослужащие ЦАХАЛа уничтожили туннель в районе Рафиаха, по которому террористы ХАМАСа пытались проникнуть в Израиль в июне текущего года. Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео и фотоматериалы с этой операции.

Туннель был разрушен в ходе совместной операции инженерного подразделения 143 дивизии, инженерного спецназа "Яалом" и батальона бедуинских следопытов. Туннель, использованный террористами при попытке прорыва, является частью другого трехкилометрового туннеля, разрушенного израильскими войсками ранее. Были обнаружены и уничтожены ответвления туннеля, боковые двери, жилые помещения и инфраструктура электроснабжения.

Напомним, попытка проникновения на территорию Израиля из сектора Газы была осуществлена в начале июня. По данным расследования ЦАХАЛа, около 4 часов утра террористы, вооруженные автоматами и гранатометами, вышли из туннеля примерно в 200 метрах от границы с Израилем.

Несмотря на плотный утренний туман, девушки-наблюдательницы ЦАХАЛа заметили террористов и подняли по тревоге подразделение, состоящее из бедуинов. Боевики с близкого расстояния открыли огонь по военным.Трое боевиков были ликвидированы ударом с воздуха и огнем из танковых орудий, четвертому удалось скрыться на территории сектора Газы. От начала инцидента и до ликвидации боевиков прошло пять минут.

В бою с террористами погиб старшина, следопыт Зид Мазариб, 34 года, из Зарзира.

Израиль
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