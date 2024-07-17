Сигаль Яна Ицкович из Герцлии подозревается в убийстве шестилетнего сына Лиама

Мировой суд Тель-Авива разрешил опубликовать имя женщины, подозреваемой в убийстве шестилетнего сына топором: это 33-летняя Сигаль Яна Ицкович, жительница Герцлии. Срок ее содержания под стражей продлен до 25 июля, в рамках судебного разбирательства женщина пройдет психиатрическую экспертизу.

Напомним, тело шестилетнего Лиама со следами насильственной смерти обнаружила во вторник, 16 июля, его бабушка, которая забеспокоилась из-за того, что на ее звонки долго не отвечали. В квартире в Герцлии также находилось тело собаки со следами ножевых ранений. Бабушка погибшего мальчика дала описание его матери, и сотрудники полиции поняли, что речь идет о недавно задержанной в торговом центре женщине.

Менее чем за час до обнаружения тела мальчика женщина напала с топором на прохожих, нанеся им ранения, а затем направилась к охраннику. По словам охранника торгового центра, женщина выглядела неадекватной, она подняла топор и замахнулась на него, и он прикрылся рукой, получив рубленое ранение.

Охранник предположил, что женщина "стремилась умереть" и напала на него в надежде, что он ее застрелит. Потеряв равновесие, она упала, и тогда охранник задержал ее и вызвал полицию. Он сообщил также, что на груди у женщины тоже была рана, из которой текла кровь.

На заседании мирового суда Тель-Авива, рассматривавшего вопрос о продлении предварительного ареста подозреваемой и разрешение на публикацию ее имени, Сигаль Яна Ицкович не присутствовала по состоянию здоровья. Из-за того, что речь идет об убийстве в контексте домашнего насилия, и из-за возможности психического заболевания у подозреваемой, суд будет вестись за закрытыми дверями. В соответствии с оценкой участкового психиатра, возможно, что судебное разбирательство будет вестись без ее присутствия.

После того, как о шокирующем преступлении стало известно, в СМИ и в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что женщина, подозреваемая в убийстве сына, якобы была среди участниц фестиваля Nova, а ее муж – резервист, находившийся во время убийства мальчика в Газе. Эти сообщения были опровергнуты: Ведомство национального страхования сообщило, что нет никаких подтверждений того, что женщина была на фестивале Nova. Во всяком случае, достоверно известно, что она не обращалась за помощью или компенсацией в связи с этим. Отец ребенка во время трагедии находился не в Газе, а у своих родных на юге страны.