Бойцы МАГАВ обнаружили в Хауаре угнанный армейский экскаватор
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:56
В среду вечером бойцы пограничной полиции МАГАВ, вернувшиеся из приграничных с Сирией районов, по дороге на свою базу в центре страны заметили в Хауаре подозрительный экскаватор.
Остановив машину, полицейские провели проверку показавшегося им подозрительным транспорта: в ходе проверки выяснилось, что это инженерная техника, принадлежащая ЦАХАЛу. По всей видимости, экскаватор был угнан из районов сосредоточения войск рядом с сектором Газы.
Подозреваемый в краже техники, 50-летний житель Хауары, был арестован и передан для дальнейшего разбирательства в полицию Иудеи и Самарии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2024