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Израиль

Бойцы МАГАВ обнаружили в Хауаре угнанный армейский экскаватор

Криминал в арабском секторе
Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 17 июля 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 07:56
Бойцы МАГАВ обнаружили в Хауаре угнанный армейский экскаватор
Пресс-служба полиции Израиля

В среду вечером бойцы пограничной полиции МАГАВ, вернувшиеся из приграничных с Сирией районов, по дороге на свою базу в центре страны заметили в Хауаре подозрительный экскаватор.

Остановив машину, полицейские провели проверку показавшегося им подозрительным транспорта: в ходе проверки выяснилось, что это инженерная техника, принадлежащая ЦАХАЛу. По всей видимости, экскаватор был угнан из районов сосредоточения войск рядом с сектором Газы.

Подозреваемый в краже техники, 50-летний житель Хауары, был арестован и передан для дальнейшего разбирательства в полицию Иудеи и Самарии.

Израиль
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